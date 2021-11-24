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Giriş Tarihi: 25.11.2021

İşlemediği suçtan 43 yıl hapis yattı

İşlemediği suçtan 43 yıl hapis yattı
ABD'nin Kansas şehrinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkûm 43 yıl hapis yattıktan sonra aklanarak serbest bırakıldı. 1979'da tamamı beyaz kişilerden oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland, demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedildi. 19 yaşındayken hüküm giyen 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu. Strickland'e destek amacıyla "gofundme.com" internet sayfasında 100 bin dolara yakın para toplandı.
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İşlemediği suçtan 43 yıl hapis yattı
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