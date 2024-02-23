İspanya dehşeti yaşadı alevler 138 daireyi kapladı

İspanya'nın doğusundaki Valencia kenti önceki akşam yangın faciasına sahne oldu. Kent merkezinde bulunan ve 14'er katlı 2 bloktan oluşan sitede yaklaşık 450 kişi yaşıyordu. 138 daireli sitede yerel saatle 17.30 sıralarında yangın çıktı. Boş bir daireden henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler, dakikalar içinde bütün siteye yayıldı.Yangının bu kadar hızla yayılmasına, binada kullanılan poliüretan kaplama malzemelerinin neden olduğu öne sürüldü. Bu sırada sitede adeta can pazarı yaşandı. İtfaiyeciler son bir hamle ile balkonlara çıkan onlarca site sakinini kurtarmayı başardı. 10 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 14 kişinin yaralandığı, 9 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi. Yangın 12 saatlik çalışmayla söndürülebildi. Kentte 3 günlük yas ilan edildi.