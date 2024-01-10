İspanya yolunda 6 bin göçmen öldü

İspanya'ya gitmeye çalışan 6 binden fazla göçmen hayatını kaybetti. Sivil toplum kuruluşu "Caminando Fronteras" tarafından yayınlanan rapora göre, Kanarya Adaları benzeri görülmemiş bir göçmen akınına tanık oldu. 2023 yılında İspanya'ya gitmeye çalışan en az 6 bin 618 göçmen öldü. Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, Akdeniz'de her gün 18 göçmenin kaydedilmesine karşılık gelen bu sayı, 2022'de kaydedilenin yaklaşık üç katı arttı. Sivil toplum örgütünün istatistiklerinin yayımlanmaya başladığı 2007 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olarak kabul ediliyor.