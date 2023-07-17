İspanya’da 4 bin 255 kişi tahliye edildi

SONhaftalarda sıcak hava dalgasıyla boğuşan Yunanistan ve İspanya'da çok sayıda noktada orman yangını çıktı. İspanya'nın La Palma Adası'nda çıkan orman yangını büyük korku yarattı. Adanın kuzeyindeki El Pinar de Puntagorda ormanlık alanında başlayan yangın, güneydeki Tijarafe kasabasına ulaştı. Yangın nedeniyle bölgede 4 bin 500 hektar küle dönerken, 4 bin 255 kişi bölgeden tahliye edildi. 13 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yunanistan'da kuvvetli rüzgârların da etkisiyle önceki gün 46 noktada orman yangını başladı. Başkent Atina yakınlarındaki Kuvara bölgesinde bazı yerleşimler tedbir amaçlı boşaltıldı.