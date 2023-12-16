İspanya’da kaybolan İngiliz çocuk 6 yıl sonra Fransa’da bulundu

"EVE DÖNMEK İSTİYORUM"

Anneannesine Facebook üzerinden mesaj atması için kendi telefonunu verdiğini anlatan Accidini, Batty'nin, "Merhaba anneanne, benim Alex. Fransa Toulouse'tayım. Umarım mesajımı görürsün. Seni seviyorum ve eve dönmek istiyorum." yazdığını ifade etti.

Anneanne Susan Caruana, İngiliz The Sun gazetesine konuştu. Caruana, dede ve annesinin okula yollamak istemediği Batty'ye alternatif bir yaşam oluşturmak için farklı maceralara atıldığını kaydetti.

Caruana, anne ve dedenin böyle bir hayat arayışıyla Fas ve Fransa'da çeşitli gezici topluluklarla yaşadığını ifade etti.

Batty de annesinin nerede olduğunu bilmediğini belirtirken Fransız yetkililer, anne Melanie Batty'nin şu anda gezici bir toplulukla Pirene Dağları'nın yerleşimden uzak noktasında olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.