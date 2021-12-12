İspanya’da sokaklar göle döndü: Evlerinden botlarla kurtarıldılar...

İspanya'nın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Ebro Nehri taştı, bir kişi hayatını kaybetti. Navarra, Aragon ve Rioja bölgelerinde meydana gelen kötü hava şartları yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bölgede 3 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle taşan Ebro Nehri, Tudela başta olmak üzere bazı yerleşim yerlerinde sokakları suyla kapladı.