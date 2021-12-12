Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İspanya'da sokaklar göle döndü: Evlerinden botlarla kurtarıldılar...
Giriş Tarihi: 12.12.2021 16:42 Son Güncelleme: 12.12.2021 16:56

İspanya'da sokaklar göle döndü: Evlerinden botlarla kurtarıldılar...

AA
İspanya’da sokaklar göle döndü: Evlerinden botlarla kurtarıldılar...

İspanya'nın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle nehi taştı, sokaklar göle döndü. Evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. 20 kadar sokakta su seviyesinin 1 metreye kadar çıktığı belirtilirken tarım alanları da ciddi zarar gördü.Yaşanan felakette 61 yaşında bir erkeğin cesedine ulaşıldı.

İspanya'nın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Ebro Nehri taştı, bir kişi hayatını kaybetti. Navarra, Aragon ve Rioja bölgelerinde meydana gelen kötü hava şartları yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bölgede 3 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle taşan Ebro Nehri, Tudela başta olmak üzere bazı yerleşim yerlerinde sokakları suyla kapladı.

BOTLARLA KURTARILDILAR

İspanyol haber ajansı EFE'nin yerel yönetim kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgilerde, 20 kadar sokakta su seviyesinin 1 metreye kadar çıktığı, çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığı, Sivil Koruma ekiplerinin evlerinden çıkmak zorunda olanlara botlarla yardım ettiği bildirildi.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Askeri ekiplerin de yardım çalışmalarına katıldığı bölgede, tarım alanlarının ciddi zarar gördüğü belirtildi.

Navarra özerk hükümet başkanı Maria Chivite, en çok zararı gören 74 belediyenin "doğal afet alanı" ilan edilmesini merkezi hükümetten talep edeceklerini açıkladı.

Öte yandan kayıp olan 61 yaşındaki bir erkeğin ise cesedinin Bidasoa Nehri'nin kıyısında bulunduğu kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya'da sokaklar göle döndü: Evlerinden botlarla kurtarıldılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA