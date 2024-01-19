İspanya’dan Gazze uyarısı: Felaket olur!

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Hamas'a yönelik Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarının bölgedeki diğer ülkelere yayılmasının, "yakın ve endişe verici bir risk" olduğunu ve bunun gerçekleşmesi halinde "tam bir felaket olacağını" söyledi. İspanya devlet radyosu RNE'ye konuşan Albares, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların bölgeye yayılması riski çok yakın ve beni çok fazla endişelendiren bir risk. Zaten mevcut haliyle, öldürülen Filistinli sivillerin sayısıyla, son haftalarda gördüklerimizle kesinlikle tahammül edilemez bir çatışma. Hemen sona erdirilmesi gerekir. Bu yüzden acil ve kalıcı bir ateşkes istiyoruz." dedi.

"Eğer çatışmalar, savaşlarla zaten çok kırılgan bir ülke olan Lübnan'a yayılırsa bu, tam bir felaket olur." diyen Albares, Lübnan'ın barış ve istikrar ülkesi olması gerektiğini; bunu, Lübnan Başbakanı'na da söylediğini aktardı. Çatışmaların Yemen ya da Irak gibi başka ülkelere yayılma riskinin de var olduğunu vurgulayan İspanya Dışişleri Bakanı, "İran Dışişleri Bakanı ile de görüştüm ve kendisinden Hamas dahil olmak üzere, Hizbullah ya da diğer tüm gruplarla direkt teması olan herkesin Orta Doğu'da barış ve istikrara katkı sağlamaları için çalışmalarını istedim." açıklamasında bulundu.

İsrail dahil bölgedeki tüm ülkelerde mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde "kalıcı bir ateşkesin" gerekliliğinin altını çizdiğini aktaran Albares, ateşkesin arkasından gerçekçi ve uygulanabilir bir Filistin devleti kurulması gerektiğini ifade etti.

Albares, "Her zaman söylediğim gibi Filistin halkının umudunun adı, Filistin devletidir. Bu, İsrail'in güvenliği ve Orta Doğu'nun istikrarıyla yakından ilgilidir. Filistin devleti, Gazze ve Batı Şeria'nın tek bir Filistin yönetimi altında olduğu; birbirine bağlı, denize ve Doğu Kudüs'teki başkente erişimi olan bir devlettir." diye konuştu.

"Orta Doğu'nun savaşla eş anlamlı olması gerektiği söylemine asla boyun eğmeyeceğim." diyen Albares, İspanya'nın İsrail ile iyi ilişkiler kurmak istediğini ve İsrail halkını İspanyol dostu olarak gördüklerini ancak Filistinli sivilleri savunmak için asla seslerini kısmayacaklarını dile getirdi.

İspanya'da geçen yıl kasım ortasında kurulan azınlık sol koalisyon hükümeti, önceliklerinden birinin Filistin devletini tanımak olduğunu söylemişti. Gerek Başbakan Pedro Sanchez gerekse koalisyonun küçük ortağı olan Sumar ittifakının lideri, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, her seferinde Filistin devletinin tanınması gerektiğini söylese de henüz bununla ilgili somut bir girişim başlatmadı. İspanya'nın Filistin devletini tanımak için bunu tek başına yapmamak adına başka Avrupa Birliği ülkelerini de yanına almak istediği ve İsrail ile ABD'nin de desteğini aradığı biliniyor.