İsrail, 100 günde 100 bin Filistinliyi katletti ve yaraladı

Siyonist İsrail güçleri tüm tepkilere rağmen 100 günü aşkın süredir Gazze Şeridi'ni gece gündüz vuruyor. Önceki gece de Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenleyen işgal ordusu, 100 kişiyi daha katletti. 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 23 bin 968'e çıktı. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), dün savaşın 100. gününde yazılı açıklama yaptı. İsrail'in korkunç savaş suçları işlediği ve günlük ortalama 1000 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bunun, modern savaş tarihinin en kanlı istatistiği olduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 100. gününde 100 bin Filistinliyi öldürdüğü ve yaraladığı bilgisi paylaşıldı. "Gazze'de ölenlerin yaklaşık yüzde 92'si sivildi; bunların 12 bin 345'i çocuk, 6 bin 471'i kadın, 295'i sağlık çalışanı, 41'i sivil savunma mensubu ve 113'ü gazeteciydi" denildi.Kızılayı, Gazze'de her gün 180 kadının İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle "tehlikeli" ve "insanlık dışı" koşullarda doğum yaptığını belirtti. İsrail güçlerinin ambulansların onlara ulaşmasını engellemesi nedeniyle birçoğu kuşatma altındaki bölgelerde oldukları için hastanelere ulaşamıyor" ifadelerine yer verildi.Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazzeliler için bölgede yaşamayı imkansız hale getiren koşullar yarattığını belirtti. Albanese, çatışmaların durması durumunda dahi Gazze'yi rehabilite etmenin çok zor olacağını vurguladı. Albanese ayrıca, "Gazze mahvolmuş vaziyette" ifadelerini kullandı.