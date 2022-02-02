İsrail apartheid suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütü
, İsrail
yetkililerinin Filistinlilere yönelik işledikleri suçu resmen "apartheid" (sistemsel ayrımcılık) olarak nitelendirdi. Uluslararası Af Örgütü
yayımladığı raporda "Apartheid insanlığa karşı işlenen bir suçtur" hatırlatmasında bulunarak, bu suçu işleyen İsrail'in "hesap vermesi" gerektiğini belirtti. Araştırma, İsrail'in Filistinlilerin haklarını kontrol ettiği tüm bölgelerde, Filistin
halkına yönelik uygulamalarının ayrıntılarına yer veriyor. Bu suçun İsrail ve İşgal Altındaki Filistin toprakları ile yerinden edilerek diğer ülkelere sığınan Filistinlileri kapsayacak kadar geniş olduğunun altı çiziliyor.
'AMBARGO' ÇAĞRISI
İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar başlıklı 280 sayfalık kapsamlı rapor; Filistinlilerin topraklarına ve mülklerine kitlesel boyutta el koyma, zorla yerinden etme, hukuka aykırı öldürmeler, aşırı sert dolaşım kısıtlamaları ve Filistinlileri uyruk ve vatandaşlıktan yoksun bırakmanın, uluslararası hukuk gereğince apartheid kapsamına giren bir sistemin unsurları olduğunu belgeledi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid
, Af Örgütü'nün raporu henüz yayınlanmadan tüm suçlamaları reddettiklerini belirten bir açıklama yapmıştı. Lapid, raporun "yanlış", "taraflı" ve "Yahudi karşıtı" olduğunu söylemiş ve "terörist grupların yalanlarına atıfta bulunduğunu" iddia etmişti. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.
1948'DEN BERİ SÜRÜYOR
İsrail'in, 1948'de kurulduğundan bu yana Yahudilerden oluşan bir demografik çoğunluk sağlama ve bunu sürdürme politikası izlediği kaydedilen raporda, toprakların ve kaynakların kontrolünü Yahudi İsraillilerin yararına en üst düzeye çıkarma politikası güdüldüğünün altı çizildi.