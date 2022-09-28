İsrail askerinden kanlı baskın: 4 ölü

İsrail askerlerinin zulmü son zamanlarda yine artmaya başladı. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. 4 Filistinli hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Gerçek mermiyle yaralananlar arasında durumu ağır olanlar da var.Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini Abdulfethi Hazım, Muhammed Mahmud Elvene, Ahmed Nazmi Alavene ve Muhammed Ebu Naise olarak açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamadaysa, askerlerin Cenin'de "terör şüphelisi iki kişiyi yakalamak için yürüttüğü operasyon sırasında bir evi kuşattığı" ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.Avrupa Birliği (AB), İsrail askerlerinin baskın sonrası artan şiddetten endişe duyduğunu bildirdi. Diğer taraftan fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğindeki Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları da sürüyor. Gazze Şeridi'nde, Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği baskınlar protesto edildi.Batı Şeria'daki bir kontrol noktasında yapay zekâ destekli ve uzaktan kumandalı makineli tüfek denemesi yapan İsrail ordusu, Filistinlilerin hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle tepki topladı. Şavk al Avsat'ın haberine göre Smash ismindeki sistemi üreten Smart Shooter şirketi, ses bombası ve plastik uçlu mermiyle donatılan silahların yapay zekâ aracılığıyla otomatik olarak hedef alıp daha isabetli atışlar yapabildiğini iddia ediyor.