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Giriş Tarihi: 20.12.2021 04:15

İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria’da 15 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri, 15 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı. 52 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ve alanda tedavi edildiği belirtildi.

Filistin Kızılay Cemiyeti yaptığı açıklamada, Nablus'un kuzeyindeki Burka köyünde yaşanan arbede sırasında İsrail askerlerinin 15 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı, 52 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ve alanda tedavi edildiği belirtildi.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER, FİLİSTİNLİLERE SALDIRIYOR

İsrail askerlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimciler, Burka köyü yakınlarındaki Humeş yerleşim biriminden araçlarıyla geçen Filistinlilere taş atarak saldırıyor.

Yahudi yerleşimciler, 17 ve 18 Aralık'ta da Batı Şeria'da bazı köylere baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açmış ve mülklerine zarar vermişti.

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İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi yaraladı
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