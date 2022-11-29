İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Batı Şeria'daki Kokhav Ya'akov yerleşim birimi yakınlarında bir Filistinli, arabayla İsrailli kadına çarparak kaçtı.

İsrail askerlerinin, söz konusu Filistinliyi takip ederek, silahla vurduğu aktarılan haberde, hayatını kaybeden Filistinlinin kimliği açıklanmadı.

Haberde, arabanın çarptığı İsrailli kadının ise hafif yaralandığı kaydedildi. Filistin tarafı ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son aylarda İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında gerginliğin arttığı gözlemleniyor.