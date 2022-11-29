İsrail askerlerinin katlettiği Filistinli sayısı 3’e yükseldi

Bakanlığın daha önceki açıklamasında, El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Emmer beldesinde, İsrail askerlerinin kurşunuyla başından ağır yaralanan Filistinli Mufid Muhammed Mahmud Halil'in (44) yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'e ait iki arazi aracı bir eğitim devriyesi sırasında bozuldu. Bölgedeki Filistinlilerin zırhlı araçlara taş attığı, askerlerin buna ateş açarak karşılık verdiği aktarıldı.