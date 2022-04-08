İsrail Başbakanı Bennett’ten ’tam özgürlük’ kararı

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Naftali Bennett, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Kamu Güvenlik Bakanı Omar Bar-Lev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bazı değerlendirmelerde bulundu. Bennett, "İsrail ordusuna, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) ve tüm güvenlik güçlerine terörü yenmeleri için tam hareket özgürlüğü tanıyoruz. Bu savaşta sınırlama olmadı, olmayacak." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'de dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden İsraillilerin ailelerini başsağlığı için aradığını ve yaralılara şifa dilediğini aktaran Bennett, saldırıyı gerçekleştiren kişinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden gelen 29 yaşındaki bir genç olduğunu, herhangi bir örgütle bağlantısı bulunmadığını ancak silah tedarikinde ve saldırının organizasyonunda kendisine yardım edenler olduğunu söyledi.