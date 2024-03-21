İsrail Başbakanı Netanyahu ’katliama devam’ dedi

Netanyahu'nun konuşmasında Gazze'deki "hedeflerine ulaşıncaya kadar" bölgeye saldırılara devam edecekleri mesajını verdiği ifade edildi.

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentine saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da "yakında" onaylayacaklarını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.