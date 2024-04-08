İsrail Başbakanı Netanyahu’dan flaş ateşkes açıklaması!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm rehineler serbest kalmadan ateşkes olmayacağını belirterek, ateşkes anlaşmasının sağlanamaması konusunda Hamas'ı suçladı. Netanyahu, Hamas'ın 'aşırı talepleri' olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu dün yaptığı açıklamada, tüm rehineler serbest kalmadan bir ateşkes olmayacağının altını çizdi. Netanyahu açıklamasında ateşkes anlaşmasında Hamas'ın 'aşırı talepleri' olduğuna dikkat çekerek, "Uluslararası topluma açıkça ifade ettim, rehineler geri verilmeden ateşkes olmayacaktır. Bu basitçe gerçekleşmeyecektir. Bu İsrail Hükümetinin politikasıdır ve Biden yönetiminin de Cuma günü bu konudaki tutumunu net bir şekilde ortaya koymasını memnuniyetle karşılıyorum.

Bir hususu daha açıklığa kavuşturmak isterim: Anlaşmayı engelleyen İsrail değildir. Anlaşmayı engelleyen Hamas'tır. Hamas'ın aşırı talepleri ateşkesi sağlamak ve Hamas'ı olduğu gibi bırakmak, hayatta kalmasını, varlığını sürdürmesini ve vatandaşlarımızı ve askerlerimizi tehlikeye atabilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Hamas'ın taleplerine boyun eğilmesi, söz verdiği gibi 7 Ekim'de işlediği suçları tekrar tekrar işlemesine yol açacaktır" dedi.

"ANLAŞMAYA HAZIRIZ, TESLİM OLMAYA DEĞİL"

Netanyahu uluslararası anlamda İsrail'e yöneltilen baskının Hamas'a yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hamas, iç ve dış baskıların İsrail'in bu aşırı taleplere boyun eğmesine neden olacağını umuyor. Bu olmayacak. İsrail bir anlaşmaya hazır; İsrail teslim olmaya hazır değil. Hamas'ın tutumunu sertleştirmesine neden olan uluslararası baskının İsrail'e yöneltilmesi yerine, uluslararası toplumun baskısının Hamas'a yönlendirilmesi gerekiyor. Bu rehinelerin serbest bırakılmasını hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Çatışmaların başlamasından bu yana 6 ay geçtiğini ifade eden Netanyahu, "Bugün savaşın altıncı ayını geride bırakıyoruz. Savaşta elde ettiğimiz başarılar kayda değerdir: Hamas'ın üst düzey komutanları da dahil olmak üzere 24 taburundan 19'unu ortadan kaldırdık. Çok sayıda Hamas teröristini öldürdük, yaraladık ya da esir aldık. Şifa ve diğer terörist komuta merkezlerini de temizledik. Roket üreten fabrikaları, komuta merkezlerini, silah ve mühimmat depolarını imha ettik ve yeraltı tesislerini sistematik olarak imha etmeye devam ediyoruz. Ancak ödemek zorunda kaldığımız bedel acı verici ve yüksek oldu" dedi.