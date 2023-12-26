İsrail basını ifşa etti: Netanyahu düğmeye bastı! Katliamdan sonraki aşama...

YENİ EKİP OLUŞTURACAKLAR

Toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danny Danon, şunları kaydetti:

"Dünya fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

Danon'un bu sözleri üzerine Netanyahu, "Biz bunun için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.