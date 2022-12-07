İsrail basını: Netanyahu koalisyonundan endişe duyan AB, İsrail polisiyle iş birliğini dondurdu

Avrupa Birliğinin (AB), İsrail'de yeni hükümeti kurması beklenen Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik politikaları nedeniyle İsrail polisi ile işbirliğini dondurduğu bildirildi. Haaretz gazetesinin haberine göre, AB, İsrail'in AB Büyükelçisi Chaim Regev'e, İsrail Polisi ile AB Polis Teşkilatı (Europol) arasındaki istihbarat işbirliğine yönelik taslak anlaşmayı dondurduğunu iletti.

EYLÜL AYINDA İMZALANMIŞTI

Kararın, İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden zaferle ayrılan Likud Partisi lideri Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloğun içinde yer alan ve yeni koalisyon hükümetinde söz sahibi olması beklenen aşırı sağcı partilerin yarattığı endişeler nedeniyle alındığı belirtildi. AB ile İsrail arasında eylül ayında imzalanan ve Avrupa Parlamentosunun onayını gerektiren taslak halindeki işbirliği anlaşması, suç ve terörizmle mücadele için üye ülkeler arasındaki istihbarat alışverişini iyileştirmeyi amaçlıyordu.

Kararın ayrıca İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik politikalarda tek taraflı adımlar atmasının AB ile işbirliğini tehlikeye atacağına dair AB'nin İsrail'e verdiği "ilk sinyal" olduğu vurgulandı. Haaretz gazetesi, Avrupa'nın halihazırda imzalanmış olan bir taslağı devam ettirmeme yönündeki alışılmadık kararının Tel Aviv yönetiminde "tehlike işaretleri yarattığı" yorumunda bulundu.

SUÇLA MÜCADELEYE YARDIMCI

İsrail hükümetinden ise karara yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Son yıllarda İsrail ile AB ülkeleri arasındaki karşılıklı istihbarat paylaşımının, Avrupa ülkelerinde bir dizi terör saldırısının engellenmesini sağladığı ve İsrail'deki organize suçla mücadeleye de yardımcı olduğu belirtiliyor.

İSRAİL SEÇİMLERİ NEYE İŞARET EDİYOR?

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, dini partilerden "Şas" ve "Birleşik Tevrat Yahudiliği" ile aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

İsrail'in yeni başbakanı olması beklenen Netanyahu, müttefikleri ile devam eden koalisyon pazarlıkları kapsamında, aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla tanınan Itamar Ben-Gvir'e "Ulusal Güvenlik Bakanlığı"nı vermişti. Ulusal Güvenlik Bakanlığı gibi hassas makamlarda aşırı sağcıların söz sahibi olması, işgal altındaki Batı Şeria'da statükonun daha da kötüleşmesi ve gerginliğin tırmanması bakımından İsrail ve Filistinlilerin yanı sıra uluslararası arenada da endişeyle karşılanıyor.