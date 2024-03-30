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Haberler Dünya Haberleri İsrail bir kez daha Lübnan’a saldırdı
Giriş Tarihi: 30.3.2024 13:20

İsrail bir kez daha Lübnan’a saldırdı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mensubu 3 asker ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı belirtildi.

AA
İsrail bir kez daha Lübnan’a saldırdı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait insansız hava araçları UNIFIL'ın Lübnan'ın Rimeyş beldesi yakınlarındaki zırhlı aracını hedef aldı.

Saldırı sonucu 3 UNIFIL askeri ve mütercim olarak görev yapan bir Lübnanlı sivil yaralandı. Olay bölgesindeki yaralı askerlerin hastaneye nakli için bölgeye helikopterler sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Rimeyş beldesinde UNIFIL'e ait aracın hedef alınmadığını savundu.

Saldırıya ilişkin UNIFIL'den henüz açıklama yapılmadı.

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İsrail bir kez daha Lübnan’a saldırdı
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