Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ‘İsrail, Filistinlilerin cesetlerini denek yapıyor’
Giriş Tarihi: 6.7.2022

‘İsrail, Filistinlilerin cesetlerini denek yapıyor’

‘İsrail, Filistinlilerin cesetlerini denek yapıyor’
FİLİSTİN Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'i, öldürdüğü Filistinlilerin cesetlerini denek olarak kullanmakla suçladı. Kabine toplantısında konuşan Iştiyye, "(İsrail) İşgal terörü halkımıza karşı işlediği suçlara son vermiyor. Bu yılın başından bu yana işgalcilerin kurşunlarıyla öldürülen şehit sayısı 15'i çocuk olmak üzere 78'e ulaştı" dedi. Iştiyye, "İşgal makamları (Filistinli) şehitlerin cesetlerini alıkoyarak yas tutanların acısını daha da artırıyor. Öğrendiğimize göre bu cesetler, insan haklarına, değerlere, ilkelere ve bilimsel etiğe açıkça aykırı şekilde, İsrail üniversitelerinin tıp fakültelerindeki laboratuvarlarda kullanılıyor" ifadelerini kullandı.
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İsrail, Filistinlilerin cesetlerini denek yapıyor’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA