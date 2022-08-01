İsrail güçleri, Batı Şeria’da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Kalkilya, Nablus ve Cenin kentlerine baskın düzenledi.

YAPILAN İNCELEMELERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Söz konusu baskınlarda 26'sı El Halil kentinde olmak üzere toplam 40 Filistinli gözaltına alındı. Esirler Cemiyeti Medya Sorumlusu Amani Serahane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların çoğunun yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldığını aktardı.

4 BİN 500 FİLİSTİNLİ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.