İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın El Halil, Nablus, Tulkerim ve Kalkilya kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar yaptığı aktarılan açıklamada, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın ettiği Doğu Kudüs'te de gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

Bugün 25 kişinin daha alınmasıyla 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısının 7 bin 870'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.