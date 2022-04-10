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Giriş Tarihi: 10.4.2022 12:44 Son Güncelleme: 10.4.2022 12:45

İsrail güçlerinden Filistinlilere saldırı: 6 yaralı, 15 tutuklu

İHA
İsrail güçlerinden Filistinlilere saldırı: 6 yaralı, 15 tutuklu

İsrail güçleri Filistin'in Cenin, Tulkarm ve Ramallah bölgelerine saldırı düzenledi. Saldırılarda 6 Filistinli yaralandı, 15 kişi ise tutuklandı.

İsrail ordusu tarafından Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Cenin, Tulkarm, Ramallah şehirlerine saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmalarda toplamda 6 Filistinli yaralandı, 2'si çocuk olmak üzere 15 kişi ise tutuklandı. Batı Şeria bölgesindeki Cenin şehrinde saldırılar nedeniyle çıkan çatışmalarda İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi yaralamasının ardından, yaralılar hastaneye sevk edildi. İsrail güçleri şehirde ayrıca 12 Filistinliyi tutukladı.

4 FİLİSTİNLİ YARALANDI
İsrail güçleri Batı Şeria'nın Tulkarm şehrindeki Nur Shams mülteci kampına girerek 1 Filistinliyi gözaltına alırken, çıkan çatışmalarda 4 Filistinli yaralandı. Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah şehrinde ise İsrail güçleri, Dura al-Qar köyünde 14 yaşındaki Atallah Hamdan ve Ahmed Saleh Hoshia isimli 2 Filistinli çocuğu tutukladı. Filistin hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki saldırılardan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sorumlu olduğunu bildirmişti.

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İsrail güçlerinden Filistinlilere saldırı: 6 yaralı, 15 tutuklu
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