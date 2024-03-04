İsrail insani yardım almaya çalışan Filistinlileri hedef almaya devam ediyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullandı. İsrail güvenlik kaynakları, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etti.

"UN KATLİAMI"

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açarak 118 kişiyi öldüren ve yüzlerce kişiyi yaralayan İsrail askerlerine desteğini açıkladı ve onları "kahramanlar" olarak nitelendirdi. "Un katliamı" olarak kayıtlara geçen olay, BM Güvenlik Konseyi'nin bağımsız bir soruşturma açması ve harekete geçmesi yönündeki taleplerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde sert tepkilere neden oldu.