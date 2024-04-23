İsrail katliamında acı bilanço: Toplu mezarlardan ceset üzerine ceset çıkıyor!

Bazılarının elleri ve ayakları bağlı halde bulunduğunu vurgulayan Süleyman, "infaz izleri" olduğunu aktardı. Süleyman, "Onların diri diri mi gömüldüğünü yoksa infaz mı edildiğini bilmiyoruz. Cesetlerin çoğu çürümüş durumda" ifadelerini kullandı.