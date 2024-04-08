İsrail mart ayında Gazze’ye gıda yardımlarının yarıdan çoğunu engelledi

Sözcü Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Gazze ile ilgili aylık raporunu açıkladı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Dujarric, mart ayında Gazze'ye ulaştırılması planlanan "hayat kurtarıcı yardımların" İsrail yetkilileri tarafından engellendiğini söyledi.

Dujarric, "İsrail yetkilileriyle koordinasyon gerektiren yüksek riskli bölgelerde BM tarafından koordine edilen gıda yardımlarının yarısından fazlası ya reddedildi ya da engellendi." dedi.

Gazze'nin kuzey ve güney bölgeleri arasında insani yardım çalışanlarının erişimi için belirlenmiş tek bir ana yolun bulunduğunu aktaran Dujarric, Gazze'nin doğu sınırındaki yolun şu ana kadar sınırlı bir şekilde kullanılabildiğini kaydetti.