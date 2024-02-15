İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı’na saldırdı: 12 Filistinli hayatını kaybetti

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 195 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrailli asker öldürüldü