İsrail ordusu Refah saldırısı için asker topluyor!

Her iki tugayın da Gazze Şeridi'nin merkezine gireceği, birinin Gazze'nin kuzey ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'nda diğerinin ise Gazze kıyısındaki ABD iskelesinin güvenliğini sağlayacağı bildirilen açıklamada, yedek birliklerin seferber edilmesinin "Refah'taki operasyonları mümkün kılmayı amaçladığı" kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da dün yer alan haberde, geçen hafta Refah'a kara saldırısı için "tarihin belli olduğunu" söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu adımı "ertelediği" iddiasına yer verilmişti.

Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı için "tarihin belirlendiğini" söylemişti.