İsrail ramazanın ilk gününde Gazze’de onlarca sivili öldürdü

Sevabite, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze Şeridi'nde insani bir felaket söz konusu. Öyle ki binlerce aile, ramazanın ilk gününde iftarlarını açacakları bir öğün yemek bulamadı. Gazze'deki açlık sebebiyle can kayıpları artmaya devam edecek. Gazze Şeridi'nde 2 milyonu aşkın yerinden edilmiş vatandaş, sığındıkları 100'den fazla mekanda yiyecek bulamıyorlar."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.