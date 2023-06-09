İsrail sınırları zorluyor: Aksa’yı bölelim önerisi

Filistin topraklarını işgal eden İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisinden bir milletvekili, Mescid-i Aksa'nın bölünmesine yönelik bir teklifte bulundu. Middle East Eye'da yayınlanan habere göre Likud Partisi'nden milletvekili Amit Halevi, Zeman Israel gazetesine verdiği röportajda, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu 37 dönümlük alanın ikiye bölünmesi için öneri sundu. Öneriye göre, Mescid-i Aksa'nın da içinde olduğu alan Müslümanlara, geri kalan alan ise Yahudilere bırakılacak. Filistin yönetimi Mescid-i Aksa'nın statükosunda yapılacak en küçük değişikliğin savaş nedeni olacağını söylüyor.