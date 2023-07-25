İsrail sokaklarında tansiyon yükseliyor

İsrail'de aylardır sokak olaylarına neden olan yargı reformunun önceki gün Meclis'te onaylanmasının ardından sokaklarda tansiyon yükseldi.Gece boyu süren çatışmalar sırasında Kudüs ve Tel Aviv'de polis, yolları kapatan protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullandı. En az 22 kişi gözaltına alındı.İsrail'in güneyinde reform karşıtı ve destekçisi gruplar karşılaşınca havaya ateş açıldı.Bir kişi, aracını göstericilerin üzerine sürdü. 3 kişi yaraanldı. Şoför gözaltında.İsrailli doktorlar, Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının onaylanmasına tepki olarak dün greve gitti.Yediot Ahronot, İsrail Hayom, Haaretz ve TheMarker gazetelerinin siyah baskılı ön sayfalarında "İsrail demokrasisi için kara bir gün" ifadeleri yer aldı.Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, "İç savaşa doğru gidiyoruz" uyarısında bulundu.Yüzlerce hava kuvvetleri pilotu dahil binlerce yedek asker, değişikliklerin parlamentoda kabul edilmesi durumunda görevlerini bırakacaklarını söyledi.Önceki gün yapılan oylamanın Başbakan Binyamin Netanyahu için önemli bir zafer olduğu belirtiliyor.Ancak BBC'nin haberine göre süreç henüz bitmedi ve aylarca devam edebilir. Merkeze yakın muhalefet lideri Yair Lapid, yeni yasanın iptal edilmesi için Yüksek Mahkeme'ye dilekçe vermeyi planladığını duyurdu.