İsrail vahşice katletmişti: Cansız bedenleri günler sonra bulundu…

İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaşıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesinin Maliye Kavşağı yakınlarında İsrail ordusunun tanklarıyla çevrili bir aracın içerisinde küçük Hind ile aynı araçta bulunan dayısı, eşi ve 3 çocuğunun cesetlerine ulaşıldığı duyuruldu.