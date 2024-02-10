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Giriş Tarihi: 10.2.2024 11:51

İsrail vahşice katletmişti: Cansız bedenleri günler sonra bulundu…

İsrail'in 12 gün önce vurduğu araçtaki küçük Hind ve 5 kişinin cansız bedenleri, 12 gün sonra bulundu.

AA
İsrail vahşice katletmişti: Cansız bedenleri günler sonra bulundu…

İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaşıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesinin Maliye Kavşağı yakınlarında İsrail ordusunun tanklarıyla çevrili bir aracın içerisinde küçük Hind ile aynı araçta bulunan dayısı, eşi ve 3 çocuğunun cesetlerine ulaşıldığı duyuruldu.

Filistin Kızılayı, 30 Ocak'ta, Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması üzerine telefonla kendilerini arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığı bilgisini vererek, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını paylaşmıştı.

Filistinli 15 yaşındaki Leyan'ın, öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." dediği aktarılmıştı.

Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta aralarında 6 yaşındaki Hind Receb'in de bulunduğu yakınlarının mahsur kaldığı ifade edilmişti.

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İsrail vahşice katletmişti: Cansız bedenleri günler sonra bulundu…
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