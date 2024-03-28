İsrail ve ABD bir arada: Beyaz Saray açıkladı…

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, heyetin ziyaretini ABD'nin Birleşmiş Milletler'de ateşkes oylamasında çekimser kalması sonrası iptal etmişti.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jean-Pierre, "Başbakanlık ofisi, Refah'a yönelik toplantının yeniden planlanması konusunda mutabakata vardı. Bu yüzden, her iki tarafın da işine yarayacağı kesin olan uygun bir tarih bulmak için şimdi onlarla birlikte çalışıyoruz. Refah konusundaki toplantıyı yeniden planlamak iyi bir şey" dedi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Jean-Pierre, ateşkes ve rehineler konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve ABD'nin de bu görüşmelerde aktif rol aldığını belirterek, "Görüşmelerin devam ettiğini ve ABD'nin bu görüşmelere aktif olarak katıldığını doğrulayabilirim. Rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve geçici bir ateşkes sağlamak için bir anlaşmaya varabileceğimize dair umudumuzu koruyoruz. Bu bir süredir istediğimiz bir şeydi. Ateşkes ve bu rehine anlaşması, rehinelerin ailelerine ve sevdiklerine geri dönmesine olanak tanıyacak ve bunlar arasında Amerikalı rehineler de var. Ayrıca Gazze'de sahada ihtiyaç duyulan çok önemli insani yardımları da Gazze'ye getirecek" ifadelerini kullandı.