İsrail yardım kuyruğundaki sivillere bomba yağdırdı 104 ölü: Bir vahşet daha

Katil İsral ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına şimdi de açlık soykırımını ekledi. Siyonist İsrail rejimi, 4 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek insani bir felakete sebep oluyor. İşgalci İsrail dün yine bir savaş suçu işledi. Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenleri hedef aldı. Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, yardım kamyonlarına ateş açması sonucu 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 760 kişinin de yaralandığını bildirdi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre İsrail, yiyecek yardımı alabilmek için kuyrukta bekleyenleri vurdu.Soykırımcı İsrail, yardım konvoyunun dışında Nuseirat, Bureij ve Han Yunus'taki hava saldırılarında da 30 Gazzeliyi katletti. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda katledilen Filistinli sayısı 30 bini aştı. Al Jazeera'ya konuşan görgü tanıkları, un gibi temel insani yardımlar için toplananların üzerine katil İsrail ordusunca her türlü silah ile ateş açıldığını aktardı. Tanıklar, İsrail'in ölü ve yaralıları Şifa Hastanesi'ne taşıyan sağlık ekipleri ile sivilleri de hedef aldığını açıkladı.Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü" ifadelerini kullandı.GAZZE Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde 7 çocuğun daha açlıktan öldüğü duyuruldu. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısı 13'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde anneler, yetersiz beslenme nedeniyle bebeklerini emziremiyor.