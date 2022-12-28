İsrail’de mezhepler arası vergi tartışması: Uyanmanın zamanı geldi

İsrail'de Maliye Bakanlığı ve Merkez İstatistik Enstitüsünün raporları, seküler İsraillilerin Ultra Ortodoks Yahudilere göre 6 kat fazla vergi ödediğini ortaya koydu. İsrailli ekonomi haber sitesi Catalyst'in, Maliye Bakanlığı ve Merkez İstatistik Enstitüsünün raporlarından derlediği habere göre, ülkedeki toplam vergilerin yüzde 90'ı seküler Yahudiler tarafından ödendi.

"UYANMANIN ZAMANI GELDİ"

İsrail'deki vergi mükelleflerinin yüzde 7'sini oluşturan Ultra Ortodoks Yahudiler, İbranice ismiyle Harediler ise toplam gelir vergisinin sadece yüzde 2'sini üstlendi. Buna göre, seküler Yahudiler, Haredilere oranla 9 kat fazla gelir vergisi ödedi. Tüm vergiler dikkate alındığında ise Ultra Ortodokslara kıyasla seküler Yahudilerin cebinden 6 kat fazla para çıktı.

Catalyst'in haberini sosyal medya hesabından paylaşan Başbakan Yair Lapid, "Uyanmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.