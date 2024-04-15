İsrail'de muhalefet lideri Lapid: "Netanyahu ve hükümeti İsrail için varoluşsal tehdit haline geldi"

Lapid, partisinin haftalık olağan toplantısı öncesi gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini hedef alan Lapid, "Netanyahu ve hükümeti İsrail için varoluşsal bir tehdit haline geldi." ifadesini kullandı.

Lapid, ABD'nin "İsrail'in güvenliğine yönelik taahhütlerini yerine getirdiğini ancak Netanyahu'nun bunu yapmadığını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı'na yönelik eleştirilerini sürdüren Lapid, Netanyahu nedeniyle "Tel Aviv'in caydırıcılığını kaybettiğini" söyledi.