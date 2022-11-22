İsrail’de Netanyahu hükümeti kaosu devam ediyor

Likud aktivistleri, sosyal medyada Smotrich'i Gazze'deki Hamas hareketi liderlerinden Yahya Sinvar'a benzeten paylaşımlarda bulundu. Buna cevaben Netanyahu, 21 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bezalel Smotrich ile Sinvar arasındaki aşağılık karşılaştırmayı şiddetle kınıyorum. Anlaşmazlıklar olsa bile bu tür çirkin ifadelere yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Smotrich ise, aleyhindeki paylaşımlara karşı, "Likud'un talepleri karşısında her zaman elimiz kolumuz bağlı durmadığımız için bizi düşmanlaştıranların ve kışkırtanların çıkması kabul edilemez." yorumunda bulundu. Smotrich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dini Siyonizm, milli blok ve Likud'un tam ortağıdır. Bir an önce iyi ve istikrarlı, güzel işler yapacak ve gerçek bir sağ siyaset yürütecek bir hükümet için sözlerimizi yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli Meclis'e 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, dini partilerden "Şas" ve "Birleşik Tevrat Yahudiliği" ile aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor. 73 yaşındaki Başbakan adayı Netanyahu, koalisyon kurmak için bu partilerle müzakereler yürütüyor. Netanyahu hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 milletvekili bulunan İsrail Meclisi'nde 61 vekilin desteğini alması gerekiyor.