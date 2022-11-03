İsrail’deki seçimlerde Netanyahu liderliğindeki sağ blokun zaferi kesinleşti

Yaklaşık 6,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilen genel seçimlerde oy sayım işlemi tamamlandı. Seçimlere katılım oranı yüzde 71,3 olarak açıklandı.

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 64 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.

İsrail Merkez Seçim Komitesinin açıkladığı resmi sonuçlara göre Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 milletvekili çıkardı. Sonuçların açıklanmasının ardından Netanyahu, sosyal medya hesabından İsrail bayrakları paylaştı.

Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu "Gelecek Var" ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu.

Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 14 milletvekiliyle seçimi üçüncü bitirdi. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemiyle eleştirilen Dini Siyonizm Partisi, bir önceki seçimlere göre milletvekili sayısını iki katına çıkardı.

Netanyahu'nun müttefiki, Ultra Ortodoks partilerden Şas 11, Birleşik Tevrat Partisi de 7 milletvekili kazandı.

LAPİD LİDERLİĞİNDEKİ BLOK 51'DE KALDI

Buna karşın Lapid liderliğindeki "Değişim Koalisyonu" isimli blokta Benny Gantz'ın öncülüğündeki Ulusal Birlik Partisi seçimleri dördüncü sırada tamamlayarak, Meclise 12 milletvekili gönderdi.

Lapid blokundaki İsrail Evimiz 6, İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste 5 milletvekili çıkardı. İşçi Partisi de 4 milletvekiliyle Meclise girdi.

Lapid liderliğindeki Değişim Koalisyonu'nda yer alan partiler toplamda 51 sandalyede kaldı.

İki blokta da yer almayı reddeden İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Ortak Liste de Mecliste 5 sandalye elde etti.

Lapid koalisyonunda yer alan sol parti Meretz ise barajın altında kaldı. Arap partisi Balad (Tecemmu) ile Netanyahu karşıtı blokta yer alan sağcı siyasetçi Ayalet Şaked'in Yahudi Evi Partisi de seçim barajını geçemedi.

Basına yansıyan bilgilere göre seçim yarışına giren partilerin baraj altında kalması seçim sonuçlarında Netanyahu blokuna katkı sağladı.