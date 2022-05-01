İsrail’den bayram zulmü

İSRAİL ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş noktalarının, 3 Mayıs Salı günü saat 15.00'ten 6 Mayıs'a kadar Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilerin, Doğu Kudüs ve İsrail'e girişi, "İsrail Bağımsızlık Günü" etkinlikleri dolayısıyla salı günü durdurulacak. Filistinlilerin, İsrail askerleri karşısında maruz kaldığı muamele ve kısıtlamalar, insan hakları örgütleri tarafından sıkça eleştiriliyor.