İsrail’den bölgesel kaosa ayarlı suikast

İşgalci İsrail uluslararası hukuku hiçe saymaya devam ediyor. Gazze Şeridi'ni kana bulayan siyonist İsrail rejimi diğer taraftan Lübnan ve Suriye gibi ülkeleri hedef alıyor. Yıllardır uluslararası hukuku hiçe sayarak sınır ötesi suikastlar düzenleyen İsrail'in son hedefi Lübnan oldu. İsrail'e ait silahlı insansız hava aracı (SİHA), Beyrut'ta sivil yerleşim yerini vurdu. Saldırıda Gazze'deki siyasi yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın siyasi kanadının en üst düzey isimlerinden Salih Aruri hayatını kaybetti.Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri ile birlikte 6 kişi yaşamını yitirdi. Aruri, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarda öldürülen en üst düzey Hamas lideri oldu. Suikast, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen Dahiye'de gerçekleştirildi.Suikasta tepki olarak Hamas, esir takası görüşmelerini durdurdu.Hizbullah saldırının yanıtsız kalmayacağını duyurdu.Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te protesto için greve gidildi.Lübnan, Gazze'deki hükümet, Hamas, Filistin direniş örgütleri, Ürdün ve Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile Yemen'deki Husiler suikastı kınadı.Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'i BM'ye şikâyet etme talimatı verdi.İsrailli yetkililer, bir çeşit tepki beklediklerini, bu yüzden alarm seviyelerini yükselttiklerini ve bu tepkinin protestolardan saldırılara, uzun menzilli roketlere kadar her şey olabileceğini söyledi.Suikastın uluslararası hukukun ve Lübnan'ın egemenliğinin ihlali anlamına geldiği kaydediliyor. The Palestine Chronicle editörü Filistinli gazeteci-yazar Dr. Ramzy Baroud, "İsrail, Beyrut'un en işlek caddelerinden birini vurdu, bir Arap başkentini vurdu, egemen bir ülkeyi vurdu. Bu suikastta savaş suçlarıyla yüklü bir liste var. İsrail işlerin her zamanki gibi devam edeceği izlenimine kapılmış durumda veya belki de buna inanmak istiyor" değerlendirmesinde bulundu.Suikastın ardından bölgede tansiyon en yüksek seviyede. Uzmanlara göre Hamas yöneticilerinden Aruri'nin öldürülmesinin ardından çatışmanın Ortadoğu'ya yayılması endişesi arttı. Suikast Lübnan'daki Hizbullah grubunun misilleme yapmasına neden olabileceği belirtiliyor. İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah, İsrail'in saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulundu.