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Giriş Tarihi: 18.11.2021

İsrail’den çocuklara yine zulüm

İSRAİL askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinde gece yarısı bir eve düzenledikleri baskında 13 çocuğu avluya çıkartarak fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, söz konusu olaya ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde çocukların fotoğrafını çeken askerin, küçüklere gülümsemeleri için "peynir" dediği anlar görüntülere yansıdı. İsrail ordusu, askerlerin yakınlardaki bir Yahudi yerleşim birimine taş atanların tespiti için söz konusu eve baskın düzenlendiğini savundu.
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İsrail’den çocuklara yine zulüm
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