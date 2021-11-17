İsrail’den çocuklara yine zulüm

İSRAİL
askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria
'da bulunan El Halil
kentinde gece yarısı bir eve düzenledikleri baskında 13 çocuğu avluya çıkartarak fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı. İsrailli
insan hakları kuruluşu B'Tselem, söz konusu olaya ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde çocukların fotoğrafını çeken askerin, küçüklere gülümsemeleri için "peynir" dediği anlar görüntülere yansıdı. İsrail ordusu, askerlerin yakınlardaki bir Yahudi yerleşim birimine taş atanların tespiti için söz konusu eve baskın düzenlendiğini savundu.