İsrail’den itiraf: Çamura saplandık

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına aralıksız devam ederken, Tel Aviv yönetimindeki çatlaklar ve krizler de derinleşiyor. Gazze Şeridi'nde büyük kayıplar veren ancak bunları gizleyen Siyonist rejimin askerlerini çekme haberleri sürüyor. ABD'den gelen baskılar, İsrail kamuoyundaki isyanlar, sahadaki başarısızlık ve 500'ü aşan işgalcinin öldürülmesiyle İsrail binlerce askerini "taktiksel" diyerek çekmeye devam ediyor.Washington Post'un haberine göre, İsrail ordusunun bazı birliklerini Gazze'den geri çekeceğini bildirdi. Açıklama, ordu sözcüsü Daniel Hagari'ın ekonomiye binen yükün hafifletilmesi için yedek askerlerin bir kısmının cepheden alınacağını bildirmesinin ardından geldi. Ayrıca, İngiliz Reuters ajansına konuşan İsrailli bir üst düzey yetkili, 1 Ocak itibarıyla Gazze savaşında yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Altı aylık yeni aşama kapsamında yedek askerlerin bir kısmının cepheden çekileceğini belirtti. İsrail basınına göre Gazze'den çekilmelerin arkasında olası bir Lübnan'daki Hizbullah üslerine saldırı için hazırlık da olabilir. İsrail ordusundaki görevli eski general Yitzhak Brick ise Gazze saldırılarını eleştirdi. Brick, İsrailli esirlerin serbest kalması gibi savaşın amaçlarından uzaklaşıldığını belirtti. İsrail basınındaki yazısında durumu "Gazze'de giderek çamura batıyoruz" diye özetledi.Zaferden uzak olduklarını belirten eski general, şartların ordunun hedeflerine ulaşmasının mümkün olmayacağını gösterdiğini vurguladı. Yitzhak Brick, ordunun Refah kentine girme niyetinin olmadığını da itiraf etti. Hamas'ın Refah'ın tamamını kontrol altında tuttuğunu belirtti. İsrail'deki aşırı sağ yanlısı hükümet üyelerini de eleştiren Brick, üyelerin sahadaki gerçekleri görmezden gelerek sahte bir gerçeklik yaşadıklarını vurguladı.İsrail Yüksek Mahkemesi,Başbakan BinyaminNetanyahu liderliğindekikoalisyonhükümetinin tartışmalıyargı reformukapsamındaki "AklaYatkınlık Yasası"nı iptal etti. İsrailYüksek Mahkemesi, yürütme üzerindekidenetimini kaldıracak yasayıiptal etti. Netanyahu hakkındaki yolsuzlukdavası da yeniden açılmıştı.Yerinden edilenlerin sığındığı bir kampa 88 gün sonra elektrik verildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in son açıklamasına göre, yakıt kıtlığı nedeniyle Gazze'deki elektrik arzı günde dört saate düşürüldü.İşgal ordusu öldüremediği bebekleri İsrail'e kaçırmaya devam ediyor. 4 yaşındaki ve 6 aylık bebeğini arayan Rüşdi isimli babanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kendisinin onlarca sivil ile birlikte tutuklanıp 25 gün hiçbir sebep olmadan gözaltına tutulduğunu aktaran Rüşdi, serbest bırakılmasından sonra ise çocuklarına ve eşine ulaşamıyor. Dün de İsrail askerinin bir bebeği kaçırdığı ortaya çıkmıştı. Filistin, İsrail ordusunun Gazze'den bir kız bebeğini kaçırmasının "işlediği en iğrenç suçların kanıtı" olduğunu belirterek, bebeğin hemen teslim edilmesini istedi.Filistinli gazeteci, Gazze Şeridi'nin Al-Rimal Mahallesi'nde yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntülerde İsrail ordusunun içinde bombalardan kaçan sivillerin bulunduğu otobüsü bir tankın vurduğu görüldü.Katil İsrail, son 24 saatte ailelere yönelik 15 katliam gerçekleştirdi. Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 207 Filistinliyi daha öldürdüler. 88 gündür devam eden katliamlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 185'e, yaralı sayısı ise 57 bin 35'e yükseldi. Filistin Eğitim Bakanlığı'na göre İsrail'in saldırılarında 4 bin 156 öğrenci yaşamını yitirdi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, saldırıların ardından Gazze Şeridi'nin yönetimi hakkında hazırladığı planı kabine toplantısında sundu. İsrail basınına göre, İsrail ordusu Gazze'yi aşiretlerin yönettiği bölgelere ayırmayı planlıyor. Gazze Şeridi'ndeki aşiretler ise dün yaptıkları açıklamada İsrail'in işgal planını reddettiklerini belirtti.Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesiminde on binlerce insanın "açlıktan kıvrandığını" söyledi.