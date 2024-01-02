İsrail’den itiraf: Çamura saplandık

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına aralıksız devam ederken, Tel Aviv yönetimindeki çatlaklar ve krizler de derinleşiyor. Gazze Şeridi'nde büyük kayıplar veren ancak bunları gizleyen Siyonist rejimin askerlerini çekme haberleri sürüyor. ABD'den gelen baskılar, İsrail kamuoyundaki isyanlar, sahadaki başarısızlık ve 500'ü aşan işgalcinin öldürülmesiyle İsrail binlerce askerini "taktiksel" diyerek çekmeye devam ediyor.
TAKTİKSEL HEZİMET
Washington Post'un haberine göre, İsrail ordusunun bazı birliklerini Gazze'den geri çekeceğini bildirdi. Açıklama, ordu sözcüsü Daniel Hagari'ın ekonomiye binen yükün hafifletilmesi için yedek askerlerin bir kısmının cepheden alınacağını bildirmesinin ardından geldi. Ayrıca, İngiliz Reuters ajansına konuşan İsrailli bir üst düzey yetkili, 1 Ocak itibarıyla Gazze savaşında yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Altı aylık yeni aşama kapsamında yedek askerlerin bir kısmının cepheden çekileceğini belirtti. İsrail basınına göre Gazze'den çekilmelerin arkasında olası bir Lübnan'daki Hizbullah üslerine saldırı için hazırlık da olabilir. İsrail ordusundaki görevli eski general Yitzhak Brick ise Gazze saldırılarını eleştirdi. Brick, İsrailli esirlerin serbest kalması gibi savaşın amaçlarından uzaklaşıldığını belirtti. İsrail basınındaki yazısında durumu "Gazze'de giderek çamura batıyoruz" diye özetledi.
ZAFERDEN UZAĞIZ
Zaferden uzak olduklarını belirten eski general, şartların ordunun hedeflerine ulaşmasının mümkün olmayacağını gösterdiğini vurguladı. Yitzhak Brick, ordunun Refah kentine girme niyetinin olmadığını da itiraf etti. Hamas'ın Refah'ın tamamını kontrol altında tuttuğunu belirtti. İsrail'deki aşırı sağ yanlısı hükümet üyelerini de eleştiren Brick, üyelerin sahadaki gerçekleri görmezden gelerek sahte bir gerçeklik yaşadıklarını vurguladı.
NETANYAHU'YA YARGI DARBESİ
İsrail Yüksek Mahkemesi,
Başbakan Binyamin
Netanyahu liderliğindeki
koalisyon
hükümetinin tartışmalı
yargı reformu
kapsamındaki "Akla
Yatkınlık Yasası"nı iptal etti. İsrail
Yüksek Mahkemesi, yürütme üzerindeki
denetimini kaldıracak yasayı
iptal etti. Netanyahu hakkındaki yolsuzluk
davası da yeniden açılmıştı.
88 GÜN SONRA İLK KEZ IŞIKLAR YANDI
Yerinden edilenlerin sığındığı bir kampa 88 gün sonra elektrik verildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in son açıklamasına göre, yakıt kıtlığı nedeniyle Gazze'deki elektrik arzı günde dört saate düşürüldü.
BEBEK KAÇIRMA HABERLERİ ARTIYOR
İşgal ordusu öldüremediği bebekleri İsrail'e kaçırmaya devam ediyor. 4 yaşındaki ve 6 aylık bebeğini arayan Rüşdi isimli babanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kendisinin onlarca sivil ile birlikte tutuklanıp 25 gün hiçbir sebep olmadan gözaltına tutulduğunu aktaran Rüşdi, serbest bırakılmasından sonra ise çocuklarına ve eşine ulaşamıyor. Dün de İsrail askerinin bir bebeği kaçırdığı ortaya çıkmıştı. Filistin, İsrail ordusunun Gazze'den bir kız bebeğini kaçırmasının "işlediği en iğrenç suçların kanıtı" olduğunu belirterek, bebeğin hemen teslim edilmesini istedi.
TAHLİYE OTOBÜSÜNÜ TANKLA VURDULAR
Filistinli gazeteci, Gazze Şeridi'nin Al-Rimal Mahallesi'nde yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntülerde İsrail ordusunun içinde bombalardan kaçan sivillerin bulunduğu otobüsü bir tankın vurduğu görüldü.
ÖLÜMLER 22 BİNİ AŞTI
Katil İsrail, son 24 saatte ailelere yönelik 15 katliam gerçekleştirdi. Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 207 Filistinliyi daha öldürdüler. 88 gündür devam eden katliamlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 185'e, yaralı sayısı ise 57 bin 35'e yükseldi. Filistin Eğitim Bakanlığı'na göre İsrail'in saldırılarında 4 bin 156 öğrenci yaşamını yitirdi.
AŞİRETLER, İSRAİL'İN PLANINI REDDETTİ
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, saldırıların ardından Gazze Şeridi'nin yönetimi hakkında hazırladığı planı kabine toplantısında sundu. İsrail basınına göre, İsrail ordusu Gazze'yi aşiretlerin yönettiği bölgelere ayırmayı planlıyor. Gazze Şeridi'ndeki aşiretler ise dün yaptıkları açıklamada İsrail'in işgal planını reddettiklerini belirtti.
YÜZ BİNLERCE ÇOCUK AÇLIKTAN KIVRANIYOR
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesiminde on binlerce insanın "açlıktan kıvrandığını" söyledi.