İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı: 9 yaralı var

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlendiği hava saldırısında 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Sur kentine bağlı Sıddıkin beldesindeki bir eve yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Hedef alınan evin tamamen yıkıldığı ve 9 kişinin yaralandığı, çevredeki birçok evin de büyük oranda hasar gördüğü kaydedildi.

Yaralıların ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldıkları aktarıldı. İsrail ordusunun Lübnan'ın sınır hattında yer alan Tayr Harfa, Ed-Duhayra, Lebbune ve Alma eş-Şaab beldelerine de hava saldırısı düzenlediği bildirildi.