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Giriş Tarihi: 14.2.2024 05:00

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İsrail ordusu, X sosyal paylaşım platformundan yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı

AA
İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ramiye bölgesini hedef aldığını belirtti.

Daha önce İsrail'e roket saldırısının olduğu Nebatiye vilayetine bağlı Hasbaya bölgesindeki bir askeri bölgeye de saldırı düzenlendiğini aktaran Adraee, dün Lübnan'dan fırlatılan 2 roketin açık alanlara düştüğünü ifade etti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etti.

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İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
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