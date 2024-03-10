İsrail’den ramazanda yeni katliam hazırlığı

Müslümanların mübarek ayı ramazanda da Gazze'ye yeni katliam saldırılarına hazırlanan İsrail, bölgeye 15 binden fazla asker gönderiyor. İsrail Ordu Radyosuna göre, Siyonist rejim işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 24 tabur, 20 mekanize bölüğü ve iki özel birimin yanı sıra hâlihazırda Filistin topraklarında konuşlanmış 5 bin yedek askeri konuşlandırıyor.Terör rejimi İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani felaket derinleşiyor. Bombaların yanı sıra açlığı silah olarak kullanan katil İsrail ordusu, yardımları engelleyerek ve su kuyularını vurarak işlediği savaş suçlarına yenilerini ekliyor. Refah'ta sıkışan on binlerce Filistinli tedarik kamyonlarından su almak için umutsuzca sıraya giriyor.Gelen kısıtlı yardımlara erişmek isteyenler ise İsrail güçlerinin hedefi oluyor. Yetkililer, mübarek ramazan ayı için uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrıları yaparken açlıktan ölümler ise hızla artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el- Kudra, Şifa Hastanesinde 20 yaşında bir kadın ve Kemal Advan Hastanesinde 2 aylık bir bebeğin daha yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.Açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini aktaran Kudra, bu sayının, sadece hastanelere gelen vakaları yansıttığını kaydetti. Açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısında yaşanan artışın endişe verici olduğunu vurgulayan Kudra, bunun Gazze'nin kuzeyinde yaşanan kıtlığın öldürücü boyutlara ulaştığını gösterdiğini ifade etti. Öte yandan İsrail'de 730 akademisyen, hükümete Gazze'de yaşanan açlığa "kitlesel ölümlere sebep olmadan" acil önlem alması için hükümete çağrıda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın tartışmalara neden olan Gazze'ye yardım ulaştırmak için geçici liman inşa edileceğini açıklamasının ardından General Frank S. Besson gemisi, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı. Geminin limanı inşa etmek için malzeme taşıdığı ifade edildi.İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 85 artarak 31 bin 45'e yükseldi. Gazze'deki yıkım ise çok büyük. Hamas'a ait medya ofisi, Gazze'deki savaşın 30 milyar dolar değerinde hasara yol açtığını ve Gazze'deki binaların yüzde 80'inin yıkıldığını bildirdi.