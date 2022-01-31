İsrail’in casus yazılımı Hindistan’a da sıçradı! Pegasus’la muhalifleri gözetlediler…

Suçlamaların, iki kanadın yıllık bütçe nedeniyle ortak oturum düzenleyeceği Hindistan parlamentosunda hararetli tartışmalara yol açması bekleniyor. Ayrıca, Yüksek Mahkemeye konuyla ilgili polis soruşturması açılmasını talep eden dava dilekçesi sunuldu.

New York Times'ın söz konusu haberinde, 2017'de Modi İsrail'e ilk ziyaretini yaptığında imzalanan 2 milyar dolarlık savunma anlaşmasının merkezinde, Pegasus yazılımı ile füze sistemi olduğu belirtilmişti. Sonrasında, eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ertesi yıl Hindistan'a yaptığı ziyaret iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuştu.

Hint medya kuruluşu The Wire, geçen yıl aralarında aktivistler, avukatlar ve de siyasetçiler bulunan 160 kadar Hindistanlının Pegasus yazılımıyla izlendiğini ifade etmişti.