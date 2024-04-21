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Giriş Tarihi: 21.4.2024 13:30

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 34 bin 97'ye çıktı

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde "soykırım" suçu işleyen İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 34 bin 97'ye yükseldi.

AA
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı 34 bin 97’ye çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 198 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 48 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 97'ye, yaralı sayısının da 76 bin 980'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 34 bin 97'ye çıktı
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