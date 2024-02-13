İsrail’in Mesavi planı: Gazze halkı 12 kilometrekareye hapsedilecek!

İsrail'in kara saldırısı hazırlığı yaptığı Refah'taki 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi göçe zorlamayı planladığı Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor. İsrail, Gazze Şeridi'nde saldırıları boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ederek yaklaşık 1,4 milyon Filistinliyi göçe zorladığı Refah kentini, karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor

Tel Aviv hükümeti, Refah'a saldırma niyetini açıklamasının ardından uluslararası toplum ve Arap ülkelerinden gelen tepki ve uyarılar üzerine yerinden edilmiş yüzbinlerce insanın şehri terk etmesi için güvenli bir geçiş koridoru sağlanacağını iddia etti. İsrail basınına göre, Refah'taki yerinden edilmiş yaklaşık 1 buçuk milyon Filistinli bölgenin batısında bulunan ve güvenli bölge olduğu iddia edilen Mavasi'ye göçe zorlanacak. İsrail hükümeti ise Refah'tan zorla çıkarmayı planladığı Filistinlileri yönlendireceği bölge hakkında açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Şubat'ta Amerikan ABC News kanalına verdiği ve bazı bölümleri yayınlanan röportajda, olası bir kara saldırısı öncesinde Refah'ta yerlerinden edilmiş yüzbinlerce Filistinliye "güvenli geçiş" sağlanacağını iddia etti. Netanyahu, Hamas'ın Gazze'deki son kalesi olarak tanımladığı Refah'ı işgal etmeden önce şehre sığınan bir milyondan fazla Filistinlinin tahliyesi için "güvenli geçiş" sağlamak üzere "ayrıntılı bir plan" üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

MEVASİ BÖLGESİ

Akdeniz kıyısında, Gazze Şeridi'nin yaklaşık 28 kilometre güneybatısında yer alan Mevasi, Gazze Vadisi'nin güneydoğusunda, kuzeydeki Deyr el-Belah'tan başlayıp Han Yunus'tan geçerek Refah'a kadar uzanan 12 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık bir kilometre genişliğinde bir alan. Tarım arazileri ve kum tepeciklerinden oluşan Merasi'de, herhangi bir altyapı bulunmamasına rağmen halihazırda binlerce yerinden edilmiş Filistinli çadırlarda kalıyor.