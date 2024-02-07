İsrail’in Suriye’ye saldırı düzenlediği iddiası

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberde, yerel saatle 00.30'da Humus'un merkezi ve kırsaldaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz Lübnan tarafından gelen düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda birkaç sivil öldü. Maddi hasarla birlikte yaralananlar da var." ifadesi kullanıldı.