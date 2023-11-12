İsrailli bakandan soykırım itirafı: Sürgünü ‘2023 Gazze Nekbesi’ diye tanımladı

İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, 37 gündür yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin kuzeyden güneye doğru sürülmesini İsrail'in kurulabilmesi için 1948'de Filistinlilerin vatanlarından sürüldüğü Nekbe'ye benzetti. İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda bir programa katılan Dichter'e sunucu, saldırı altındaki Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden güneyine Mısır sınırına doğru sürgün edilmesinin "geçici bir durum olup olmadığını" yoksa "savaşın amacının bu mu olduğunu" sordu. İsrail ordusunun operasyon alanındaki nüfusu azaltmak istediğini belirten Dichter, "Bunun nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum" dedi. Sunucu, "Bu bir Nekbe mi, yoksa geçici bir durum mu?" diyerek sorusunu yinelemesi üzerine bakan, "Gazze Nekbe'si ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı. Sunucunun "Gazze Nekbe'si mi?" diye sorması üzerine Dichter, "Evet 2023 Gazze Nekbe'si" dedi. Tarihi Filistin topraklarında 14 Mayıs 1948'de İsrail'in kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kalan Filistinliler, o günü "büyük felaket" anlamına gelen "Nekbe" olarak isimlendiriyor.İSRAİL Savunma Bakanı Yoav Gallant Lübnan'ı tehdit etti. Gallant, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta herkes Gazze sakinlerinin beyaz bayraklarla evlerinden kaçtığını gördü. Hizbullah eylemlerine devam ederse Beyrut sakinleri de aynı duruma düşebilir" dedi.